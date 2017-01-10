15 січня у Коломиї відбудеться фестиваль вертепів

15 січня о 15:00 в міському палаці культури “Народний дім” відбудеться фестиваль вертепів під назвою “Різдво – час Божого милосердя”.

Цей фестиваль проводитиметься в нашому місті вдруге, але цьогоріч він проходитиме на конкурсній основі, адже для того щоб виступити на коломийській сцені потрібно буде пройти відбірковий тур, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прес-службу Коломийсько-Чернівецької єпархії.

Вони проводитимуться:

1. 08.01 в 15.00 – Чернівці. Храм Успення Пресвятої Богородиці (відбувся)

2. 10.01 в 11.00 – Цуцилів. Будинок культури

3. 12.01 в 11.00 – Коломия. Собор Преображення ГНІХ

4. 12.01 в 12.00 – Тлумач. Храм Пресвятої Трійці

5. 13.01 в 15.00 – Заболотів. Храм Арх. Михаїла

6. 14.01 в 15.00 – Городенка. Храм Успення Пресвятої Богородиці

Фестиваль організовує комісія у справах молоді КЧЄ за підтримки відділу культури Коломийської міської ради.

Переможців очікуватимуть цінні подарунки. Також на фестивалі проводитиметься збірка для підтримки воїнів в зоні АТО.