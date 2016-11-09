15-річну прикарпатку, яку шукали три дні, знайшли в будинку знайомих

Працівники Яремчанської поліції встановили місцезнаходження неповнолітньої Іванни Яцко, яка ще 5 листопада вийшла з дому у невідомому напрямку і не повернулася.

Дівчина перебувала в будинку своїх знайомих у Яремчі. Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомила начальник сектору ювенальної превенції ГУ обласної поліції Алла Бойчук, пише Дзеркало Коломиї.

“Причини залишення місця проживання з’ясовують працівники ювенальної превенції. Дякуємо всім хто поширював інформацію та допомагав у пошуках зниклої“, – написала Алла Бойчук.

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