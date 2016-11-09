15-річну прикарпатку, яку шукали три дні, знайшли в будинку знайомих

15-річну прикарпатку, яку шукали три дні, знайшли в будинку знайомих

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Працівники Яремчанської поліції встановили місцезнаходження неповнолітньої Іванни Яцко, яка ще 5 листопада вийшла з дому у невідомому напрямку і не повернулася.

Дівчина перебувала  в будинку своїх знайомих у Яремчі. Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомила начальник сектору ювенальної превенції ГУ обласної поліції Алла Бойчук, пише Дзеркало Коломиї.

Don Yapon

Причини залишення місця проживання з’ясовують працівники ювенальної превенції. Дякуємо всім хто поширював інформацію та допомагав у пошуках зниклої“, – написала Алла Бойчук.

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