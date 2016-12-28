15-річну дівчину, яку розшукувала поліція, знайшли у Надвірнянському районі

15-літню Ольгу Стеценко, яка зникла дорогою до Франківська, знайшли у Надвірнянському районі.

Про це у соцмережі повідомила начальник сектору молодіжної превенції ГУНП в Івано-Франківській області Алла Бойчук. пише Дзеркало Коломиї.

“РОЗШУК ДИТИНИ ПРИПИНЕНО.

Неповнолітню Стеценко Ольгу Василівну, 2001 р.н. знайдено в Надвірнянському районі. Зараз працівники ювенальної превенції з”ясовують причини з яких дитина не повернулася додому. Дякуємо всім хто допомагав у розшуку дитини“, – йдеться у повідомленні.