15 фактів з цифрами зі звіту очільника Коломиї

Минулого тижня міський голова Ігор Слюзар відзвітував про діяльність виконавчих органів влади за 2016 рік.
“Дзеркало Коломиї” зібрало цифри, про які коломиянам варто знати.
- За 10 місяців до загального фонду міського бюджету надійшло податків, зборів та обов’язкових платежів у сумі 103 мільйони 927 тисяч гривень, що складає 116% до затвердженого плану. Це порівняно з минулим роком на 43 млн. 637 тис. грн. надходжень більше.
- Як і в попередні роки, з міського бюджету насамперед фінансувалися видатки на захищені статті: оплату праці працівникам бюджетних установ, теплоенергоносії, забезпечення продуктами харчування в школах і дитсадках. На ці видатки спрямовано 218 мільйонів 318 тисяч гривень. Зокрема, на оплату праці з нарахуваннями спрямовано 98 млн. 855 тис. грн., на продукти харчування – 2 млн. 701 тис. грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 9 млн. 572 тис. грн.
- За надання адміністративних послуг через УНАП до міського бюджету, починаючи від березня, надійшло 675 тис. грн. Зараз влада розпочала ремонтні роботи нового приміщення для УНАП, площею понад 700 метрів квадратних на Привокзальній, 2а.
- На ремонт доріг у 2016 році з бюджету міста виділено 3 млн. 900 тис. грн. Капітальний ремонт доріг провели на вулицях Франка, Українській, Міцкевича, Моцарта, Трильовського, Костомарова, Горбаша, Коновальця, бул. Лесі Українки. Загалом капітально відремонтовано 5230 метрів квадратних дорожнього покриття та 1879 метрів квадратних тротуарів. Для порівняння – торік було відремонтовано 9987 метрів квадратних дорожнього покриття та 825 метрів квадратних тротуарів.
- На 2016 рік у міському бюджеті було закладено 170 тисяч гривень на сприяння виконанню депутатами своїх повноважень та зобов’язань перед виборцями (по 5 тис. на кожного депутата). За 10 місяців депутати вже використали 97,5 тис. гривень для надання допомоги мешканцям міста, які потребували лікування чи реабілітації.
- У виконавчих органах влади станом натепер працює 213 осіб, з них – 183 посадові особи, 17 – службовців, 14 осіб – обслуговуючий персонал. Найбільше у ратуші працює жінок – 69,8%. Протягом 2016 року у міськраду на службу прийняли 42 посадові особи, на роботу – 14 осіб.
- У 2016 році Коломийська міська рада взяла участь у 265 судових засіданнях Коломийського міськрайонного суду, апеляційного суду Івано-Франківської області, Господарського суду Івано-Франківської області, Львівського апеляційного адміністративного суду, Івано-Франківського окружного адміністративного суду та Вищого господарського суду.
- Коломияни зверталися до міської ради з електронними петиціями через веб-сайт. З квітня було здійснено модерацію майже 100 петицій до міськради, але жодна не була прийнята на сесії. Першою петицією до влади стало прохання про відкликання з посади секретаря міськради Любомира Жупанського. За 14 днів вона зібрала необхідну кількість голосів, але міський голова Ігор Слюзар не виніс її на голосування, бо на це, за його словами, “не було законних підстав”.
- Цього року Коломийська міська рада, з метою зростання надходжень до бюджету, збільшила опосередковану вартість одного метра квадратного площі забудови з 2950,00 грн. до 6000,00 грн. та для середмістя – коефіцієнт зональності з 1% до 1,5%.
- Для проведення святкових ярмарків за кошти міського бюджету закупили вісім дерев’яних будиночків на суму 192 тис. гривень.
- Влада міста розробила кошторисну документацію на капітальний ремонт Коломийського центру туризму і довкілля по вул. Театральній, 32 на суму 64 тис. гривень. Після відповідних робіт повинен запрацювати туристично-інформаційний центр.
- Після ярмарків вакансій, які міська рада проводила спільно з соцпартнерами, працевлаштовано 15 демобілізованих учасників АТО.
- 3 млн. 172 тис. грн. отримала Коломийська міська рада кредитних коштів по проекту з Північною Економічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) на капітальний ремонт мереж вуличного освітлення шляхом технічного переоснащення світильників на основі LED технологій.
- Міська рада виділила 310 земельних ділянок учасникам АТО. Відмовлено лише 18 особам.
- 100 тисяч гривень з бюджету виділили на закупівлю харчових сумішей для дітей, хворих на ФКУ.
Огляд Вікторії МАРТИНЮК