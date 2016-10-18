14 мільйонів гривень направлено на завершення будівництва поліклініки в Коломиї

Вчора голова обласної державної адміністрації Олег Гончарук провів робочі зустрічі із керівниками Галицького та Коломийського районів.

“До 25 грудня цього року є усі передумови завершити будівельно-монтажні роботи на об’єкті незавершеного будівництва Коломийської поліклініки, де з різних джерел акумульовано близько 14 млн грн”, – зазначив голова Коломийської райдержадміністрації Любомир Глушков під час робочої зустрічі з головою обласної державної адміністрації Олегом Гончаруком, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прес-службу Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Після заслуховування доповіді Л. Глушкова про стан справ на зазначеному довгобуді, Олег Гончарук доручив забезпечити щотижневий моніторинг за дотриманням графіку робіт на об’єкті незавершеного будівництва Коломийської поліклініки та наголосив на раціональному і цільовому використанні коштів.

Окрім цього, проаналізовано також хід виконання робіт на інших об’єктах соціальної сфери Коломийщини, де передбачено фінансування з державного, обласного, районного бюджетів.