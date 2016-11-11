14 листопада на Прикарпатті розпочнеться тиждень безпеки дорожнього руху

У рамках проголошеного Генеральною асамблеєю ООН Десятиліття дій з безпеки дорожнього руху (2011-2020 рр.) захід триватиме по 20 листопада. Впродовж тижня на Івано-Франківщині, як в Україні загалом, пройдуть профілактичні заходи та акції, присвячені безпеці на дорогах.

Мета Десятиліття – забезпечити передумови для суттєвого скорочення втрат на автомобільних дорогах. Завдання Тижня – консолідація сил державних інститутів, громадських організацій, наукової спільноти та громадськості для вжиття реальних заходів, спрямованих на підвищення рівня безпеки дорожнього руху, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Відділ управління превентивної діяльності ГУНП в Івано-Франківській області.

Для зміни ситуації необхідні спільні зусилля органів державної влади, громадських організацій, наукового співтовариства, засобів масової інформації та суспільства загалом. Дотримання Правил дорожнього руху, засад безпечної поведінки та культури на дорозі, взаємодопомога – це основи безпечної та комфортної участі у дорожньому русі. І це повинен розуміти кожен.

Впродовж тижня правоохоронці запланували провести низку цільових відпрацювань, які покликані дисциплінувати учасників дорожнього руху – як водіїв, так і пішоходів, які порушують Правила дорожнього руху. Працівники поліції та освітяни проводитимуть у навчальних закладах уроки та різноманітні заходи з безпеки дорожнього руху, щоб навчити дітей правильної поведінки, застерегти від біди та не допустити дорожньо-транспортного травматизму з участю неповнолітніх.