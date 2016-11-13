14 – 15 листопада на Прикарпатті призупиняється навчальний процес

Під час позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо проведення заходів, пов’язаних із ліквідацією наслідків негоди, розглянули питання організацію навчального процесу на найближчі дні.

Комісією прийнято рішення призупинити навчальний процес з 14 до 15 листопада у дошкільних навчальних закладах, школах, установах професійно-технічної освіти, а також рекомендувати коледжам та університетам здійснити аналогічні заходи, повідомляє Дзеркало Коломиї.