13 “беркутівців”, яких підозрюють у злочинах на Майдані, відсторонено від служби

Колишніх бійців спецпідрозділу “Беркут”, яких підозрюють у вчиненні злочинів під час Революції Гідності, усунуто від служби в поліції на час проведення розслідування.

Як повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України, таке рішення було ухвалене керівництвом Нацполіції, повідомляє УНІАН.

“Нацполіцією з урахуванням важливості питання розслідування злочинів, учинених стосовно учасників Революції Гідності, було направлено лист до Генеральної прокуратури України. У ньому йдеться про надання інформації щодо процесуального статусу поліцейських у кримінальних провадженнях з приводу вчинення злочинів стосовно учасників Революції Гідності, зокрема, стосовно тих працівників поліції, які на той час проходили службу в підрозділах міліції особливого призначення “Беркут”. Генеральною прокуратурою надано інформацію щодо 13 таких осіб, які перебували на той час на службі”, – повідомили у поліції.

Відповідно до вказаного листа, шести працівникам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою або домашніх арештів. Крім того, ще стосовно чотирьох екс-”беркутівців” запобіжні заходи не обиралися.

”Проте керівництвом Національної поліції України усіх 13 осіб усунуто від виконання службових обов’язків, вони чекають на рішення суду”, – йдеться у повідомленні.

У поліції також зазначили, що за результатами розслідування кримінальних проваджень, через механізм, передбачений Законом, питання щодо подальшого проходження ними служби в Національній поліції буде розглянуто атестаційною та поліцейською комісіями.

У повідомленні також зазначається, що колишній командир роти “Беркута” Євген Антонов, який був ідентифікований як активний учасник розгону студентів в ніч на 30 листопада 2013 року, вже тривалий час не працює у лавах правоохоронців. Він був звільнений ще до початку процесу атестації працівників поліції.