12 вражаючих українських етнобрендів

Якщо вірити словам дизайнерів, то український сучасний етноодяг досі користується популярністю. Певна річ, така тенденція не буде вічною, тому на ринку залишаться найкращі бійці фешн-сфери, які попри труднощі, попри закиди, що “для своїх свої ж шиють надто дорогі речі”, випускатимуть якісний одяг і вкладають у нього душу. На сьогодні кількість таких творчих сміливців зростає.

Добірку яскравих образів від передових українських етнобрендів підготувало Еспресо.



Тож вашій увазі – огляд вітчизняних брендів, вбрання та аксесуари яких надихнуть вас на створення невимовно стильного етнообразу.

Ефектне етноЕтнофешн від Юлії Магдич набув стрімкої популярності в Україні та закордоном. У її барвистих творіннях красуються Тіна Кароль, Джамала, Марія Бурмака, Влада Литовченко та інші знані українки. Дизайнер робить акцент на етнічних орнаментах, якими вдало декорує вбрання з льону, шерсті, кашеміру, вельвету. До того ж Магдич сміливо оздоблює українською вишивкою речі крою японського кімоно. На окрему увагу заслуговує і колористика вбрань – яскрава та гармонійна.

Вельветовий костюм

Вишиті сукні

Льняний костюм

Багатошарова лаконічність“Останніми роками зацікавлення одягом українського виробництва та попит на нього лише зростає, що особисто мене дуже тішить. Я часто спостерігаю появу нових брендів, що випускають одяг з елементами етно, особливо вишиванки. Нарешті можна знайти цікаву, стильну вишиванку будь-якої ціни та якості. Водночас, як на мене, цей бум уже проминув свій пік, і тепер ця тема трохи йде на спад. Через певний час на ринку залишаться лише найсильніші та найцікавіші”, – поділилася своїми спостереженнями дизайнер Лілія Братусь.

Щоби залишитися серед “найсильніших і найкращих”, бренд Lili Bratus створює вбрання з особливим “почерком” й активно полонить серця прихильниць стильним етноодягом: пальтами з лаконічною вишивкою на спині, теплими сукнями з вишивками-оберегами, жилетами з відкритими швами.

Зі слів дизайнера, однією з характерних рис українського традиційного костюму є багатошаровість, що дуже актуально й у наш час: наприклад, можна поєднати трикотажну сукню з вишитим жилетом чи спідницю, стилізовану вишиванку та кардиган.

Одяг, який має сенсСаме так коротко описують свої вбрання творці етнобренду “Зерно”. Мультибрендовий проект об’єднує дизайнерів і майстрів, які працюють виключно з екологічними матеріалами. Образи від “Зерно” здебільшого елегантні – одяг вільного крою, природної кольоростики, який можна вдало доповнити етноаксесуаром: барвистим намистом, шкіряною або дерев’яною сумкою, оздобленою тисненням, розписом чи різьбленням. Узагалі творці бренду наголошують – жінкам час носити коралі!

Прихильникам екстравагантних дизайнерських рішень пропонують високі вовняні шапки, коцовані, а також радять холодної пори зігріватися гунями, гуглями та накидками з валяної вовни.

“Ці речі дуже теплі, зовсім не поступаються хутряному одягу. Також варті особливої уваги оксамитові вбрання: сукні, кептарики, шаровари, спідниці. Думаю, українська жінка варта того, щоб зустріти свята, що наближаються, в етноодязі з розкішної тканини, котра ще й нині у тренді. А ще раджу міксувати етновбрання чи аксесуари з сучасним одягом”, – поділилася засновниця бренду Христина Патик.

Коцованя та гуня

Гугля та кептарик

Гуня двостороння

Ткана вовняна сукня

Етнофанкі для сміливих

Дизайнер Анна Козак живе в Ірландії, де популяризує українську культуру. А в рідному Житомирі разом із невеликою командою випускає одяг та аксесуари для впевнених у собі українок, підкреслюючи їхню силу та чуттєвість водночас. Так твориться етнофанкі стиль бренду Kozzachka by Anya Ko.

“Я обрала етно, адже хочу відкрити талант і багаті традиції України для європейців. А фанкі, тому що завжди ставилася до моди не дуже серйозно. Я не бачу тут правил. Це спосіб мого самовираження”, – говорить Анна Козак. Ще одна особливість вбрань від цього бренду – міксування різних матеріалів, як ось екошкіри та мохеру, оксамиту й атласу, а оксамитові сердаки дизайнер цікаво оздоблює вінтажними хустками.

Увагу привертають і яскраві, масивні намиста з дерева та металу, що можуть бути цікавою етнородзинкою цілком сучасного образу.

Стильовий мікс і вишукана розкішТак, кількома словами, можна сказати про вбрання дизайн-студії Svitlo. Одяг від цього бренду вирізняється різноманітністю матеріалів, кропітким ставленням творців до багатого (у хорошому розумінні цього слова) оздоблення вбрань. Svitlo також любить міксувати речі – у результаті народжуються неординарні образи, де з етно переплітаються стиль бохо або спортшик.

У колекціях цього бренду достатньо і цікавого одягу на щодень, і вишуканих суконь, які можна доповнити коралями з кутасами.

Шовкова сукня у поєднанні з вовняною гунею

Оксамитовий бомпер зі старовинними рукавами

Сукня з пан-бархату з мереживними рукавами

Сукня з принтованого оксамиту

Льняна корсетка з вишивкою

Оксамитові сукні

Сукня з тафти та шовку, що була представлена на конкурсі Miss Universe 2015, тепер може слугувати весільним вбранням

Сучасні інтерпретації національного костюмаВ етновбраннях від Христини Рачицької жінка неодмінно ловитиме на собі погляди перехожих, хоч і виглядатиме стримано.

Сучасний одяг, на створення якого дизайнера надихає традиційне українське вбрання, тонко прикрашений вишивкою, стрічками, технікою брижування – декорування тканини дрібними складочками. Прикметно, що деякі елементи оздоблення помітні лише при близькому розгляданні вбрання.

Жакет, створений за мотивами крою корсеток. XIX ст.

Сукня, створена за мотивами вишивки рукава подільської жіночої сорочки XIX ст., та чорне дерев’яне намисто

Модерні вишиванкиУкраїнський бренд Foberini пропонує широкий вибір спідниць, декорованих барвистими орнаментами, стилізованих вишиванок і суконь-вишиванок ніжних і насичених кольорів. Таке вбрання ефектно виглядатиме і в поєднанні з високими підборами, і зі спортивним взуттям. Що цікаво, творці бренду навіть пропонують вбиратися у льняні вишиті сукні для прогулянки морським узбережжям. Як вам така ідея?

Varenyky Fashion

Таку цікаву назву дістав український бренд сучасного етноодягу. Колекції від Varenyky Fashion наповнені колоритними вишиванками та сукнями-вишиванками, кейпами, парками з етномотивами. Особливу увагу привертають не лише стилізовані традиційні геометричні та рослинні орнаменти, а й вдале поєднання барв, зокрема гра на контрасті кольору тканини та декору.

Кейп, оздоблений вишивкою

Парка, декорована вишивкою

Кожен день у стилі етноБренд Nenka увиразнює повсякденний одяг саме делікатними етноелементами. Зокрема, колоритними українськими орнаментами прикрашені ділові сукні, спортивні костюми, спідниці, шорти, сорочки, жилети. Одне з цікавих рішень – штани з екошкіри з барвистими орнаментальними вставками у дуеті з лаконічною сорочкою.

Патріотично та стильно“На твоїх джинсах американський прапор, на твоїй майці – канадське кленове листя”, – співається у пісні “Скрябіна”. Така ситуація неприпустима для прихильників “Фолкмоди”, що випускає широкий спектр патріотичного одягу. На вбраннях від цього бренду “вимальовуються” стилізовані український прапор, герб, віночки, патріотичні вислови, до того ж одяг часто містить етнородзинки у вигляді вишитих орнаментів.

Етнічно та екзотичноВишиванки, вишиті сукні можна обрати у колекціях “Етнодому”. До того ж фотосесія бренду, у якій взяла участь американська модель Роксі Монро, яскраво демонструє – прикрашені українськими орнаментами сорочка чи сукня виглядають ефектно у будь-якому кутку світу.

Заслуговують на увагу не лише ці елементи одягу, а й, до прикладу, пальто прямого крою з тонкою орнаментальною вставкою та китицями; світшот із принтом “Українська жінка на коні”, що пасує до джинсів.

Завжди доречне етно

Колекції івано-франківської дизайнера Любці Чернікової багаті на вбрання для різних приводів. Її стримані та жіночні сукні, керсетки, костюми, пальта з вишивкою можна сміливо комбінувати з сучасними аксесуарами.