12 успішних жінок поділяться своїми ідеями – на Прикарпатті пройде конференція TEDxWomen

29 жовнят, у Івано-Франківську пройде конференція TEDxIvanoFrankivsk.

TEDx – щорічні конференції, котрі проходять по всьому світу і присвячені “ідеям, які варті поширення”. В Україні перша конференція пройшла у 2009 р., на Прикарпатті – у 2013 р.

Цього року подія пройде у новому для міста форматі – спікерами заходу стануть виключно жінки. Про це повідомили організатори заходу під час прес-конференції, пише “Дзеркало Коломиї”.

“Наша основна мета – віднайти нову роль жінки в суспільстві, – Тому ми намагалися обрати спікерів з різних сфер. Своїми ідеями поділяться жінки, які працюють в бізнесі, ІТ, дизайні, арт-терапії, правозахисниці та інші”,– зазначила Христина Вінтонів.

Цього року Івано-Франківськ став єдиним місто,в якому конференція пройде у форматі TEDxWomen.

В жовтні на сцені франківської філармонії виступлять 12 жінок. Під час прес-конференції організатори оголосили імена перших трьох спікерів. Відтак своїми ідеями поділиться франківчанка дизайнерка одягу Любця Чернікова, керівник ІТ-чемпіонату розробників UA Web Challenge, співзасновниця SMM.Football та школи-інтернет маркетингу EMPO Євгенія Малих та генеральний директор центру підприємництва Startup Ukraine, засновниця Selfmade Woman Community, авторка конференції Enterpreholic та бізнес-табору Made in Ukraine Анна Петрова.

Конференція відбудеться 29 жовтня. Вже від сьогодні на сайті проекту можна придбати квиток. Перші 20 днів продажу ціна становитиме 150 гривень. Далі вартість зростатиме.

Також організатори відкриті до співпраці та нових партнерів.