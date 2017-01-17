12 шкіл з цілої Коломийщини змагалися у фіналі “Покутської коляди” за сучасні комп’ютерні класи. ФОТОРЕПОРТАЖ

12 шкіл з цілої Коломийщини змагалися у фіналі “Покутської коляди” за сучасні...

У неділю у Палаці культури “Народний дім” відбувся фінал конкурсу колядок та вертепів “Покутська коляда”, ініційований Міжнародним благодійним фондом “Покуття” та його фундатором – народним депутатом Андрієм Іванчуком.

До фіналу конкурсу потрапили 12 кращих колективів з цілої Коломийщини. Діти боролися за основний приз для своєї школи – сучасний комп’ютерний клас.

У грудні меценати оснастили сучасними комп’ютерними класами десять коломийських шкіл та гімназію. На черзі – Коломийський район.

“Ми прийняли рішення, що фонд розпочинає оснащення комп’ютерними класами навчальні заклади району, – розповідає Андрій Іванчук. – Зараз кожен пропонує свою школу, але ми вирішили піти іншим шляхом – провести серед районних шкіл конкурс колядок і визначити кращих”.

У фіналі 12 шкіл презентували колядки, щедрівки, віншування, це – Турківська, Черемхівська, Підгайчиківська, Отинійська, Ліснохлібичинська, Грабицька, Мишинська, Ковалівська, Нижньовербізька, Сопівська, Марківська та Печеніжинська школи.

До слова, остання школа восени першою в районі отримала новий комп’ютерний клас від фонду “Покуття”.

У фіналі колективи оцінювали члени журі: заслужені працівники культури Любов Курманська та Ганна Пустовіт, заслужена артистка України Алла Кобилянська, начальник відділу культури Коломийської РДА Людмила Федор та голова БФ “Покуття”, начальниця відділу культури Коломийської міськради Уляна Мандрусяк.

“Також у фіналі взяли участь колективи церковних громад двох єпархій – УГКЦ та УПЦ КП. Переможців серед церков визначатимемо окремо, – прокоментувала голова БФ “Покуття” Уляна Мандрусяк. – Ті дві церковні громади, які стали кращими, отримають у подарунок дитячий майданчик, який буде встановлено біля їхніх храмів”.

Вже цього тижня БФ “Покуття” визначить три переможці, які до кінця місяця для своїх шкіл отримають комп’ютерні класи.

Нагадаємо, у передсвяткові дні Андрій Іванчук для збереження українських різдвяних традицій зініціював проведення на Коломийщині конкурсу вертепів та колядок “Покутська коляда 2017”.

Фото: Олександра ЩЕРБАКОВА-ОЛІЙНИК