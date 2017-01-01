12 найцікавіших різдвяних ялинок України. ФОТО

12 найцікавіших новорічних ялинок України

Високі, особливі і в окупації

Зовнішній вигляд львівської ялинки мало змінюється з року в рік: попри нові гірлянди чи підсвітки, вона залишається класичною у своїх прикрасах. Цього року у соцмережах мешканці критикували прикраси святкового дерева і радили подивитись на те, як підготувались до свят інші українські міста. На відміну від Львова, у Харкові, Дніпрі чи навіть сусідньому Івано-Франківську не бояться експериментувати зі штучними ялинками та незвичними світловими прикрасами.

У пошуках відповіді, яка з українських ялинок найоригінальніша і найцікавіша, редакція ZAXID.NET роздивилась головні ялинки у різних містах України і відібрала дванадцять головних “красунь” – за зростом, прикрасами та місцем проживання.

Вище і вище

Перше місце у рейтингу найвищих ялинок посіла харківська ялинка. Дерево висотою 36,7 м прикрасило центральну площу міста. Харківська ялинка – штучна, вона є складною інженерною конструкцією, яка складається з багатьох деталей. Її підсвітка має близько сотні варіантів для денного і вечірнього оформлення. Окрім головної ялинки, площа Свободи прикрашена ще кількома меншими ялинками, що світяться.

Друга за зростом виявилась ялинка у Чернівцях. До столиці Буковини привезли 30-метрове живе дерево з Карпат. Довкола ялинки, як і в більшості українських міст, чернівчани облаштували різдвяний ярмарок.

Третє місце посіла 28-метрова ялинка у Дніпрі, яку прикрасили понад 300 іграшками. Вже традиційно у Дніпрі встановлюють штучну ялинку.

Київська, “головна ялинка країни”, посіла лише четверте місце. Вже третій рік поспіль святкування зимових свят у столиці відбувається не на Майдані Незалежності, а на Софійській площі. Там встановлена ялинка, довкола якої облаштоване святкове містечко.

Особливі ялинки

Єдиною ялинкою в Україні, прикрашеною 3-D ілюмінацією, стала ялинка в Івано-Франківську. Спочатку дерево прикрасили традиційними прикрасами, але потім змінили прикраси на більш оригінальні. Як повідомляє івано-франківське видання КУРС, на енергоощадну ілюмінацію для головного святкового дерева та вулиць міста витратили два мільйони гривень.

У Луцьку традиційно прикрашають не одну ялинку, а три. Особливість різдвяно-новорічних святкувань у Луцьку полягає в тому, що тут міська влада не привозить зрізану ялинку чи не замовляє штучну, а прикрашає дерева, що ростуть у центрі міста.

Головна ялинка міста Зінькова, що на Полтавщині, буде визнана як “Найвища новорічна ялинка, що росте”. Висота ялинки становить 23 м 67 см. 30 грудня до Зінькова завітають представники Національного реєстру рекордів України, які й зафіксують рекорд, повідомляє видання “Коло”.

Ялинки в окупації

Про свята не забули навіть на тимчасово окупованих територіях. Тож свої ялинки прикрасили й у Луганську, Донецьку та Симферополі.

Під час відкриття ялинки у Донецьку, бойовики перекрили центральну площу Леніна та перевіряли усіх людей, що мали із собою наплічники чи інші великогабаритні речі. Довкола ялинки облаштували ярмарок, де можна купити сувенірну продукцію із символікою “ДНР” та солодощі.

Луганську ялинку влада так званої “ЛНР” відкрила з усіма можливими урочистостями. Як пишуть місцеві ЗМІ, на Театральній площі виступили музичні колективи, а ввечері бойовики влаштували святковий феєрверк.

Окрім 23-метрової ялинки, у центрі Симферополя встановили інші святкові декорації. Поруч із деревом розташувались світлові фігури ялинки, арки та карети.

Суб’єктивний вибір: найкрасивіша і найзатишніша ялинки

Важко обрати найкрасивішу ялинку України, але однією з них точно стала би вінницька. До конструкції новорічного дерева входить понад 300 ялинок різної висоти – від метра до семи. Ялинка у Вінниці має одне з найпишніших оздоблень серед інших українських дерев.

Найзатишнішою можна назвати новорічну ялинку в ромському таборі на Закарпатті, неподалік Виноградова. Цього року ялинку у таборі встановили вперше. Окрім святкової ілюмінації, на площі також транслюють різдвяну музику. За словами мешканців, діти у захваті від такого святкового оздоблення.