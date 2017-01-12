12 кандидатів з Прикарпаття боротимуться за місце у Верховному Суді. СПИСОК

Конкурс до Верховного Суду – один з найголовніших етапів судової реформи. Кампанія “ЧЕСНО. Фільтруй Суд!” збирає та аналізує інформацію про всіх 653 кандидатів, з яких більш ніж 80% – представники регіонів. З Івано-Франківської області участь у конкурсі візьме 12 кандидатів.
Про це повідомив у соцмережі координатор кампанії Віталій Світлик, пише Дзеркало Коломиї.
“Ви хочете справедливі, відкриті та незаангажовані суди?
Хочете, щоб кожен громадянин, звернувшись в суд, зміг відстояти свої права? Долучайтесь до збору інформації про кандидатів, які прикріплені нижче під постом!
Зустріли знайомі прізвища недоброчесних або причетних до корупції претендентів на крісла у новому Верховному Суді? Тоді долучайтеся до обговорення у коментарях та збору інформації для використання аналітиками ЧЕСНО: chesnosud@gmail.com або заповнюйте гугл-форму http://bit.ly/2hVfz9d .
Якщо Ви ставите перед собою ціль, аби в Україні було справедливе правосуддя та чесні судді, тоді долучайтеся до нашої команди, бо корупція та кругова порука мають бути поміченими. Не будьте байдужими до процесу відбору суддів на найвищі посади в судовій системі.
Не даймо шансу негідним!” – йдеться у повідомленні.