12 кандидатів з Прикарпаття боротимуться за місце у Верховному Суді. СПИСОК

Конкурс до Верховного Суду – один з найголовніших етапів судової реформи. Кампанія “ЧЕСНО. Фільтруй Суд!” збирає та аналізує інформацію про всіх 653 кандидатів, з яких більш ніж 80% – представники регіонів. З Івано-Франківської області участь у конкурсі візьме 12 кандидатів.

Про це повідомив у соцмережі координатор кампанії Віталій Світлик, пише Дзеркало Коломиї.