11 грудня у Коломиї відбудеться концерт на підтримку важкохворого коломиянина Андрія Коника

11 грудня у Коломиї відбудеться благодійний концерт “Хто врятує одне життя, той врятує весь світ”.

Концерт організовують для збору коштів на пересадку кісткового мозку хворому на рак крові 23 річному коломиянину Андрію Конику, інформує “Дзеркало Коломиї“.



Концерт відбудеться у МПК “Народний дім”.

Учасники концерту: творчі колективи міста.

Початок о 14.00 годині.

Вхід вільний.

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