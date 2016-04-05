Високий рівень IQ сприяє психологічному комфорту

Людина з високим рівнем IQ комфортно себе почуває в місті, в той час як менш освічена — у селі.

Науковці з Великобританії та Сингапуру стверджують, що психологічний комфорт людини залежить безпосередньо від її рівня IQ, того, скільки людей її оточує та де вона живе. Про це повідомляє портал news.am.

Як виявилось, менш освічені люди відчувають дискомфорт у міській метушні, але при цьому потребують спілкування з друзями. В той же час, люди з високим рівнем інтелекту поводяться зовсім по-іншому — їм нічим буде зайнятися у сільській місцевості, зате вони не намагаються налаштовувати контакт з іншими людьми.

Люди з високим IQ поводяться спокійно у ситуації, коли потрапляють до мегаполіса, і усвідомлюють, що можливість вижити у такому оточенні не залежить від кількості знайомих. Водночас, люди з дещо нижчим рівнем IQ відчувають психологічний тиск і дискомфорт, якщо не мають кола близьких у великому місті.