10 речей, які ви можете робити щодня, щоб стати розумнішими

Якщо ви думаєте, що інтелект є фіксованою величиною, яка встановлюється змолоду та є незмінною величиною в наступний період, то ви помиляєтеся.

Дослідження показують, що вчитися ніколи не пізно і мізки можна “нагодувати”, пише УП з посиланням на The Time.

Щоб порозумнішати, не обов’язково сідати знову за парту, можна просто дещо змінити у своєму повсякденному житті.

1. Проводьте час в інтернеті з користю.

Не витрачайте надто багато часу на перевірку соціальних мереж та перегляд милих фотографій тварин. Веб переповнений великою кількістю освітніх ресурсів, таких як онлайн-курси, виступи TED та інших будівельних інструментів для словникового запасу.

2. Запишіть, що ви дізналися.

Якщо ви приділятимете кілька хвилин щодня на те, щоб записати нові знання, то вони краще закріпляться. “Всього 400 слів на день“, – пропонує вчитель йоги Клаудіа Азула Алтчер.

3. Складіть список “Я зробив”.

Щоб налаштуватися на нові висоти, потрібно написати список. Ні, не план на майбутнє! Навпаки, перестаньте перераховувати речі, які вам ще належить зробити. Напишіть список того, що ви вже зробили.

4. Грайтеся з вашим мозком.

Настільні ігри та головоломки – це не тільки задоволення, але і відмінний спосіб змусити ваш мозок працювати.

5. Оточіть себе розумними людьми.

“Пам’ятайте, ваш IQ є середнім з п’яти найближчих людей з якими ви спілкуєтеся”, – пише менеджер рахунків у Symphony Teleca Саурабх Шах.

6. Багато читайте.

Існують різні думки про те, яке чтиво потрібне для мозку: від щоденної газети, як звички, до найрізноманітнішої художньої та наукової літератури. Але всі, здається, погоджуються, що кількість має важливе значення.