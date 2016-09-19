“10% пацієнтів після пролікованого інсульту приступають до роботи”, – завідувачка неврологічного відділу ЦРЛ

Інсульти разом з інфарктами – найнебезпечніший ворог, якого носить у собі людина, котрій минула сороківка. Причин предостатньо: гіпертонічна хвороба, атеросклероз, цукровий діабет, вади серця. Досить лише запалити сірник у вигляді стресу – і ти стаєш першим претендентом на крововилив у мозок.

Про цього підступного ворога “Дзеркало Коломиї” веде розмову з завідувачкою неврологічного відділу Коломийської ЦРЛ, заслуженим лікарем України Марією Андріїв.

– Пані Маріє, чи досягнуто якогось прогресу в боротьбі з інсультами у нашій лікарні?

– Практично щодня до неврологічного відділу поступає людина з інсультом. Багато це чи мало, – судіть самі. Трохи втішає факт зниження смертності. Але не тому, що люди менше хворіють інсультами, а завдяки кращій і вчасній діагностиці та й самому лікуванню. У нашому відділі відкрито палати інтенсивної терапії, вже декілька років проводимо при необхідності так званий тромболізис, це коли спеціальна ін’єкція руйнує тромб і відновлює рух крові по закупореній судині. Великий позитив, що маємо комп’ютерний томограф, який сканує вражені ділянки мозку, і ми вже знаємо що і чим лікувати. Медицина йде вперед.

– Чи відновлюються всі функції людини після успішного лікування інсульту?

– Неможливо відповісти однозначно. Інсульти бувають різної важкості. До того ж важливо, наскільки виснаженою є генетична й імунна система пацієнта, чи вчасно його почали лікувати тощо.

10 відсотків пацієнтів після пролікованого інсульту приступають до роботи. Самі розумієте, це досить мало.

Мій досвід каже, що люди, які ведуть рухливий спосіб життя, менше ризикують дістати інсульт. Чомусь більше хворіють чоловіки після 40 років. А для жінок небезпечним є період менопаузи.

– Якими переважно є ознаки інсульту?

– Затерпає якась частина тіла, часто – частина обличчя, порушується мова, можливе запаморочення, загальна слабкість, може з’явитися нестерпний головний біль, але це рідше.

Тому раджу всім, по-перше, слідкувати за своїм артеріальним тиском; по-друге – не піддавати ризикованим випробуванням свою нервову систему, намагатися урівноважено відповідати на зовнішні подразники. Ну, і будьте активні фізично, налаштовуйте себе на позитивні емоції, займайтеся коханням, – гормон ендорфін, який при тому виділяється, має багато захисних функцій.

Спілкувався Іван ДЖИНДЖУРА

Читайте також:

Інтерв’ю із завідувачем психоневрологічного відділення ЦРЛ Богданом Луговим