10 гірсько-штурмова бригада запрошує на контрактну службу

10-та окрема гірсько-штурмова бригада проводить набір громадян для проходження військової служби за контрактом в Збройних Силах України.
Набір проводиться на посадах рядового, сержантського і старшинського, а також офіцерського складу терміном від 6 місяців.
Вимоги до кандидатів:
– Відсутність притягнення до кримінальної відповідальності;
– Придатність до військової служби за станом здоров’я;
– Вік від 18 років;
– Освіта – базова середня (9 класів);
– Служба в армії не обов’язкова.
Військовослужбовцям Збройних Сил України держава гарантує:
– стабільне грошове забезпечення (від 7200 грн);
– одноразову матеріальну допомогу;
– безкоштовне медичне обслуговування;
– безкоштовне речове забезпечення;
– щорічну відпустку (від 30 діб).
Детальна інформація за адресою: м. Коломия, вул. Моцарта, 33.
Телефони: +38 (03433) 5-01-41; (03433) 5-02-32; 096-655-25-18.