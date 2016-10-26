10 гірсько-штурмова бригада запрошує на контрактну службу

10-та окрема гірсько-штурмова бригада проводить набір громадян для проходження військової служби за контрактом в Збройних Силах України.

Набір проводиться на посадах рядового, сержантського і старшинського, а також офіцерського складу терміном від 6 місяців.

Вимоги до кандидатів:

– Відсутність притягнення до кримінальної відповідальності;

– Придатність до військової служби за станом здоров’я;

– Вік від 18 років;

– Освіта – базова середня (9 класів);

– Служба в армії не обов’язкова.

Військовослужбовцям Збройних Сил України держава гарантує:

– стабільне грошове забезпечення (від 7200 грн);

– одноразову матеріальну допомогу;

– безкоштовне медичне обслуговування;

– безкоштовне речове забезпечення;

– щорічну відпустку (від 30 діб).

Детальна інформація за адресою: м. Коломия, вул. Моцарта, 33.

Телефони: +38 (03433) 5-01-41; (03433) 5-02-32; 096-655-25-18.