10 гірсько-штурмова бригада з Коломиї розширює територію своєї дислокації

10-та окрема гірсько-штурмова бригада Сухопутних військ Збройних сил України, місце базування якої в Коломиї, розширює територію своєї постійної дислокації.

Вже в наступному році підрозділи формування будуть розміщені в колись стратегічних для Радянського союзу базах – в Ценжеві під Івано-Франківськом, та Делятині, поблизу Яремче, повідомляє “Дзеркало Коломиї“.

Про це йшлося під час прес-конференції в обласному військовому комісаріаті 13 жовтня.

Прикарпатців запросив на службу в цей підрозділ представник дестої гірської штурмової бригади з Коломиї.

“Війна рано чи пізно закінчиться, і закінчиться перемогою. Тому краще проходити службу на місці, це є перевага нашої частини. Тому звертаю увагу на заключення контракту саме з нашою частиною”, – зазначив майор десятої гірської штурмової бригади Ігор Ємець.

За словами військового, наразі більшість службовців десятки в зоні АТО, а додому повернуться в наступному році.

Довідка: 10-та окрема гірсько-штурмова бригада — тактичне формування Сухопутних військ Збройних сил України оперативного командування “Захід”, що сформована у місті Біла Церква 30 жовтня 2015 року. Місцем базування визначено місто Коломия Івано-Франківської області. Польова пошта — В3950.

Головним завданням частини є ведення бойових дій у гірсько-лісистій місцевості.