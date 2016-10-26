10 гірсько-штурмова бригада: “Ми залишили Донбас, щоб скоро повернутись туди знову”

Вже цього місяця військовослужбовці ЗСУ шостої хвилі мобілізації повернуться до мирного життя.

10 окрема гірсько-штурмова бригада також проводжає додому своїх “дємбєлів”.

Виконавши всі завдання командування у зоні АТО, бригада, по плановій ротації, була виведена на відпочинок на мирні терени, передає “Дзеркало Коломиї“.

“Прощавай зброя, а точніше, прощавай, як кажуть військові, смуга відповідальності, тобто лінія фронту, тобто війна”, – повідомили бійці на своїй сторінці у Фейсбук.

Зараз всі бійці цього бойового підрозділу ЗСУ, знаходяться на одному з полігонів, де вони відпочивають від війни.

Сидячи вечорами навколо вогнищ, чи у наметах біля “буржуйок”, хлопці діляться враженнями про передову, яку вони щойно залишили. Розповідають один одному про нічні обстріли з боку ворога, про щоденні атаки ворожих диверсійних груп, про напруження, котре викликав підступний вогонь “сєпарських” снайперів, та про інші обставини життя на війні.

Зараз, адаптуючись до нових, мирних умов, бійці “Десятки” з ностальгією пригадують своє фронтове буття, своє братерство АТО. Адже, десь там під Донецьком, серед безкраїх соняшникових полів і “тереконів” на обрії, бійці “Едельвейсу” залишили по собі добрі спогади та частину свого серця.